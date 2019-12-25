МИД РФ заявил, что новая стратегическая концепция НАТО угрожает возвратом к холодной войне

Александр Грушко оценил философию военного альянса в противостоянии РФ.

МИД РФ заявил, что новая стратегическая концепция НАТО угрожает возвратом к холодной войны по базовым подходам. Об этом участникам Девятой Московской конференции по вопросам международной безопасности сообщил заместитель главы внешнеполитического ведомства Александр Грушко. Чиновник заметил, что негативные тенденции будут наблюдаться в том случае, если Североатлантический альянс захочет включить в документ декларируемые в последних нормативах альянса постулаты.

Если философские постулаты, которые были зафиксированы в последнем документе, станут основой этой стратегической концепции, то, по сути, мы получим ситуацию в сфере военной безопасности в Европе. Александр Грушко, замглавы МИД РФ

Эксперт напомнил, что в последней декларации стран-участниц НАТО Москва была упомянута 63 раза. По словам Грушко, если из документа убрать все параграфы, связанные с Россией, то откажется, что у военного альянса нет реальных задач в области обеспечения безопасности. Единственным новым элементов в доктрине останется Китай, ставший для США стратегическим вызовом.

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Фото: Piter.tv