Мария Захарова рассказал о дрейфующих минах в Черном море.

Киевский режим и страны коллективного Запада понесут ответственность за экологические последствия от применения натовских боеприпасов после завершения регионального конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мария Захарова. В частности, речь идет об использовании кассетных боеприпасов. В Дипломат пояснила прессе, что массовое применение морских мин дополнительно вызвало загрязнение обширной акватории Черного моря опасными веществами.

...Масштабное уничтожение экосистемы. <…> Мы исходим из того, что Украина и ее пособники из числа государств - поставщиков будут нести ответственность за возмещение ущерба окружающей среде и восстановление экологии на бывших территориях. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что дрейфующие украинские боеприпасы выявлены на всем протяжении прибрежной линии в западной части акватории, начиная от Болгарии и заканчивая Турцией.

Захарова: любые попытки силовых посягательств ВСУ на Крым получат жесткий ответ России.

Фото и видео: МИД России