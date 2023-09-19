Захарова: любые попытки силовых посягательств ВСУ на Крым получат жесткий ответ России

В МИД России прокомментировали очередное высказывание Алексея Данилова.

Любые попытки силовых посягательств Вооруженных сил Украины на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ со стороны Москвы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Такая реакция последовала от МИД РФ в качестве ответа на комментарий украинского секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Ранее иностранный чиновник пригрозил "выкурить россиян" с территории полуострова при помощи вооружения.

Любые попытки силовых посягательств на полуостров получат немедленный и жесткий ответ, как это было и ранее. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что Зеленский направляется в США просить у Запада деньги и новое оружие.

Фото и видео: МИД России