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Захарова: любые попытки силовых посягательств ВСУ на Крым получат жесткий ответ России

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В МИД России прокомментировали очередное высказывание Алексея Данилова.

Любые попытки силовых посягательств Вооруженных сил Украины на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ со стороны Москвы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Такая реакция последовала от МИД РФ в качестве ответа на комментарий украинского  секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Ранее иностранный чиновник пригрозил "выкурить россиян" с территории полуострова при помощи вооружения.

Любые попытки силовых посягательств на полуостров получат немедленный и жесткий ответ, как это было и ранее.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила, что Зеленский направляется в США просить у Запада деньги и новое оружие.

Фото и видео: МИД России

Теги: алексей данилов, всу, крым, мария захарова, мид, снбо украины
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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