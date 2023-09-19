Захарова заявила, что Зеленский направляется в США просить у Запада деньги и новое оружие

В МИД России оценила рабочий визит президента Украины в Вашингтон.

Мария Захарова заявила, что лидер киевского режима Владимир Зеленский направляется в США просить у коллективного Запада деньги и новое оружие. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам. Дипломат пояснила, что во всех смыслах зависимый от международных союзников "попрошайка" снова собирается клянчить у своих американских хозяев.

В ближайшее время ожидается очередной гастрольный тур Зеленского, теперь уже по США. СМИ сообщают, что запланирована его встреча с президентом Байденом, встречи в Конгрессе ожидаются. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ привлечет к ответственности военных ВСУ по факту издевательств над пленными.

Фото и видео: МИД России