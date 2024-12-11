МИД РФ: в странах Прибалтики начали вытравливать православие по примеру Украины

Геннадий Аскальдович прокомментировал последние события в Эстонии.

Власти в прибалтийский государств проводят кампанию травли в отношении православных церквей по примеру киевского режима. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами сделал специальный представитель российского министра по иностранным делам по вопросам сотрудничества в сфере соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. Дипломат указал, что резонансные события фиксируются на эстонской территории. Так как там сменилось название местной православной церкви. Теперь наименование - ЭстонскаЯ христианская православная церковь. По мнению эксперта, процесс смены названия связан с тем, чтобы церковь даже в малейшем не упоминала о своих связях с Русской православной церковью или в связях с Москвой.

Оцениваем однозначно негативно ту ситуацию, которая сложилась с православными автокефальными церквями в прибалтийских странах. Идет откровенная их травля и гонения. Это, скорее всего, вызвано тем, что используют ситуацию с УПЦ. Геннадий Аскальдович, спецпредставитель МИД РФ

Дипломат подчеркнул, что происходящее в Таллине, а также других странах Прибалтики в отношении церкви иначе как государственным произволом не назовешь. Геннадий Аскальдович указал, что видит прямое вмешательство влас ти в религиозную жизнь церковной конфессии, что является недопустимым по всем международным правовым актам.

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Фото и видео: МИД России