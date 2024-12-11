В МИД РФ прокомментировали работу USAID.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, комментируя деятельность американского агентства по международному развитию (USAID), напомнило, что в нашей стране оно было закрыто из-за "значительных усилий" на продвижение конкретно ЛГБТ*-повестки (движение признано в РФ экстремистским и запрещено). Ранее Белый дом опубликовал список самых "нелепых трат"профильного ведомства, которое в данный момент находится в стадии реорганизации и пересмотра выделяемой иностранной финансовой помощи.

Ещё немного про USAID. О том, почему в России оно было в октябре 2012 года под либеральное шипение закрыто и чем в принципе промышляло. Значительные усилия руководство USAID направляло на продвижение конкретно ЛГБТ*-повестки. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат подчеркнула, что при администрации бывшего президента США Барака Обамы эта тема стала одной из ключевых. Тогда Вашингтон разместил в открытом доступе для широкой общественности программный документ агентства под недвусмысленным заголовком "Перспективы в ЛГБТ* — действия". В тексте одной из целей прямо обозначалось достижение максимальной инклюзивности и открытости, провозглашалась необходимость борьбы с дискриминацией приверженцев идеологии ЛГБТ*.

* ЛГБТ - Запрещенная на территории России экстремистская организация

Захарова после атаки ВСУ на школьный автобус отметила молчание правозащитников.

Фото: МИД России