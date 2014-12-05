МИД РФ: страны ОПЕК+ не поддаются на давление извне

Алексей Зайцев оценил западный "потолок цен" на энергетические ресурсы.

Москва придает большое значение развитию международного сотрудничества в рамках нефтедобывающего альянса ОПЕК+, так как входящие в данный формат государства не поддаются давлению извне. Такая политика позволяет им стабилизировать мировые энергетические рынки на фоне западного "потолка цен". Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель директора департамента информации и печати российского министерства по иностранным делам Алексей Зайцев.

Ведущие нефтепроизводители не поддаются давлению извне. Такая линия позволяет заметно стабилизировать мировые рынки, в том числе в контексте западных манипуляций вокруг так называемого "потолка цен". Алексей Зайцев, зампресс-секретаря МИД РФ

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Фото и видео: МИД России