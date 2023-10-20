МИД России работает над эвакуацией из зоны конфликта Израиля и Палестины

Алексей Зайцев оценил работу посольства на Ближнем Востоке.

МИД России работает над массовой эвакуацией из зоны регионального конфликта Израиля и Палестины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель директора департамента информации и печати российского министерства по иностранным делам Алексей Зайцев. Дипломат отметил, что в опасности на Ближнем Востоке остается около одной тысячи российских граждан и представителей Содружества Независимых Государств (СНГ). Речь идет о том количестве заявок, которые люди подали на эвакуацию.

Ведем активную работу с партнерами по эвакуации сограждан, обратившихся за помощью. На сегодняшний день соответствующие заявки подали около тысячи человек, включая граждан стран СНГ и членов их семей. Алексей Зайцев, зампресс-секретаря МИД РФ

Дипломат добавил, что посольство ведет энергичные контакты с ключевыми региональными игроками по вопросу открытия гуманитарных коридоров. Они необходимы для проведения эвакуации и поставок в Сектор Газа гуманитарной помощи мирному населению. В МИД РФ считают, что в текущий момент обстановка на территории имеет тенденцию к дальнейшей эскалации кризиса.

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Фото и видео: МИД России