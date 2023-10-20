Алексей Зайцев рассказал о враждебности США к России.

В МИД России назвали передачу американцами тактических ракет ATACMS дальнего действия собственного производства Вооруженным силам Украины эскалацией регионального конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель директора департамента информации и печати российского министерства по иностранным делам Алексей Зайцев. Дипломат заметил, что еще 17 октября стало известно, что недавно США тайно отправила армии киевского режима ATACMS, о чем сообщило американское издание Wall Street Journal.

Получение ракет подтвердили и в Киеве, по-лакейски отблагодарив за выполнение своих обещаний. Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон вновь продемонстрировал собственное стремление к дальнейшей эскалации конфликта. Алексей Зайцев, зампресс-секретаря МИД РФ

Замдиректора департамента информации и печати уточнил, что подобные враждебные шаги со стороны Вашингтона "могут кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения и не могут повлиять на реализации целей специальной военной операции.

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Фото и видео: МИД России