Алексей Зайцев оценил реакцию Токио на трагедию, которая произошла в 1945 году.

Японская администрация во главе с премьер-министром Фумио Кисидой покрывает американских представителей как исполнителей атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки 1945 года. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель директора департамента информации и печати российского министерства по иностранным делам Алексей Зайцев. Дипломат пояснил прессе, что власти в Токио рбосаются в отношении Москвы надуманными обвинениями о якобы существующем ядерном шантаже, при этом чиновники прячут свое малодушие в адрес Вашингтона. В МИД РФ добавили, что сейчас Япония делает отсылки к украинскому кризису и считает, что он никак не связан с трагедиями, произошедшими во времена Второй мировой войны.

Администрация во главе с премьер-министром Кисидой в который раз покрывает роль США как авторов и исполнителей этого бесчеловечного акта, не имевшего никакого военного обоснования. Алексей Зайцев, зампресс-секретаря МИД РФ

По мнению Алексея зайцева, такое лицемерие и конъюнктурное отношение к истории стало своего рода визитной карточкой официального Токио. Дипломат добавил, что Япония сохраняет реваншистские планы и идут по пути форсированной инвентаризации, готовы забыть истинные причины гибели сотен тысяч соотечественников в 1945 году.

МИД РФ: запрос о возобновлении прямого авиасообщения Сьерра-Леоне с Россией не поступал.

Фото и видео: МИД России