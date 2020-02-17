МИД РФ советует взвешивать риски при планировании поездок в США

Это связано возможным с уголовным преследованием граждан РФ.

МИД РФ советует взвешивать риски при планировании поездок в Америку. Это относится также к странам, которые подписали с США соглашения о выдаче. Об этом сообщил "Интерфакс". Дипломаты опубликовали список, в который вошли 109 государств. Россиянам следует учитывать факт возможного преследования со стороны Вашингтона. Это связано с тем, что дипломаты не реагируют на многочисленные призыва РФ нормализовать взаимодействие.

Ранее РФ и США подписали Договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Однако американские коллеги продолжают активно арестовывать граждан России по всему миру. С 2008 года зафиксировано 53 подобных случая, из которых 6 произошли в 2019 году. Сейчас проблема осложняется тем, что в 2017-2018 года в США закрылись генеральные консульства России (в Сан-Франциско и Сиэтле). Из-за этого Москва лишилась консульского присутствия на Западном побережье США. В свою очередь ситуация сказалась на возможностях оказывать поддержку россиянам, которых содержат в местных тюрьмах.

Piter.tv писал о том, что новым коронавирусом заразилась первая россиянка на Diamond Princess.