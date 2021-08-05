МИД РФ прокомментировал отказ ОБСЕ от наблюдения за выборами в Госдуму

В ведомстве уверены, что квоту БДИПЧ займут другие иностранные наблюдатели.

Заместитель директора департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Александр Бикантов заявил, власти сожалеют, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ отказалось направить наблюдателей на парламентские выборы, которые пройдут в РФ осенью. Об этом он сказал в ходе брифинга.

Бикантов выразил уверенность, что квоту БДИПЧ займут другие иностранные наблюдатели.

Откровенно разочаровывает де-факто пренебрежительное отношение бюро к нашим усилиям по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Александр Бикантов, замдиректора департамента информации и печати МИД РФ

Напомним, ОБСЕ решила не отправлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу РФ, которые состоятся грядущей осенью. Такое решение было принято из-за "ограничений, наложенных российскими властями" по поводу количества присутствующих наблюдателей. Организация хотела прислать для этой миссии 500 человек, однако РФ разрешила только 60 из-за эпидемиологической обстановки в стране. В Совете Федерации заявили, что Россия открыта для международного наблюдения и не собирается дискриминировать какие-либо организации.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что на думские и президентские выборы 2021 года и 2024 года соответственно "оппоненты" России готовят провокации.

Видео: МИД РФ