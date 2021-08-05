Россия пригласила наблюдать за выборами в Госдуму около 300 человек из-за границы

В Совфеде отметили, что РФ открыта для международного наблюдения и не собирается дискриминировать какие-либо организации.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия пригласила на выборы в Государственную думу около 300 наблюдателей из-за рубежа. Об этом он сказал в интервью телевизионному каналу "Россия 24".

По его словам, подтверждения присутствия на голосовании прислали все наблюдательные миссии, кроме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

С учетом сложнейшей эпидемиологической обстановки мы в общей сложности предусмотрели возможность приезда на наши выборы около 300 наблюдателей из-за рубежа. Это очень большая цифра, на самом деле. Константин Косачев, вице-спикер Совета Федерации

Он отметил, что Россия открыта для международного наблюдения и не собирается дискриминировать какие-либо организации.

Напомним, ОБСЕ решила не отправлять наблюдателей на выборы в Государственную Думу РФ, которые состоятся грядущей осенью. Такое решение было принято из-за "ограничений, наложенных российскими властями" по поводу количества присутствующих наблюдателей. Организация хотела прислать для этой миссии 500 человек, однако РФ разрешила только 60 из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что на думские и президентские выборы 2021 года и 2024 года соответственно "оппоненты" России готовят провокации.

Видео: YouTube / Россия 24