Косачев: войска НАТО на Украине будут законными целями для ВС России

По его словам, реакция Москвы должна определяться военными и верховным главнокомандующим.

Войска НАТО на Украине будут законными целями для Вооруженных сил РФ. Об этом заявил зампред Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, реакция Москвы на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину должна определяться военными и верховным главнокомандующим. Косачев отметил, что если этого потребует военная обстановка, то такими же целями могут стать центры принятия решений на территориях стран НАТО.

Но это перспектива, которую не хотелось бы сейчас представлять сколь-либо в реальных категориях. Константин Косачев, зампред Совета Федерации

Ранее Захарова заявила, что заявление Макрона вызвало в НАТО шок.

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