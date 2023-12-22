Захарова: заявление Макрона вызвало в НАТО шок

Дипломат подчеркнула, что многие страны-члены альянса начали "отмежевываться" от высказываний президента Франции.

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона вызвало в НАТО шок. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат прокомментировала слова французского лидера, который заявил о возможности отправки на Украину сухопутных войск западных стран. Захарова подчеркнула, что многие страны-члены альянса начали "отмежевываться" от высказываний Макрона, опровергнув вероятность отправки кого-либо. Она также предложила задаться вопросом, зачем было сделано подобное заявление.

Одна из версий, которая циркулировала в западных СМИ, заключается в том, что он просто заполнял эфир. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова объяснила, для чего озвучена угроза "нейтрализовать Калининград".

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik