МИД РФ призвал весь мир остановить войны из-за коронавируса

В МИД РФ призвали весь мир остановить войны из-за пандемиии коронавируса в мире. Россия считает, что все страны должны прекратить региональные вооруженные конфликты. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
В Министерстве иностранных дел отметили, что у населения "горячих точек" нет доступа к лекарствам и медицине. И продление войн может привести к "гуманитарной катастрофе общемирового масштаба".
Сообщение адресовано странам, которые используют военную силу за пределами своих границ. В МИДе также отметили, что в период пандемий нужно отменить все меры экономического давления стран друг на друга, так как это угрожает жителям этих государств.
Ранее МИД России рассказал, каким образом украинцев будут отправлять на родину.
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