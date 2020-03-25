МИД РФ призвал весь мир остановить войны из-за коронавируса

Сообщение адресовано странам, которые используют военную силу за пределами своих границ.

В МИД РФ призвали весь мир остановить войны из-за пандемиии коронавируса в мире. Россия считает, что все страны должны прекратить региональные вооруженные конфликты. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В Министерстве иностранных дел отметили, что у населения "горячих точек" нет доступа к лекарствам и медицине. И продление войн может привести к "гуманитарной катастрофе общемирового масштаба".

Сообщение адресовано странам, которые используют военную силу за пределами своих границ. В МИДе также отметили, что в период пандемий нужно отменить все меры экономического давления стран друг на друга, так как это угрожает жителям этих государств.

Ранее МИД России рассказал, каким образом украинцев будут отправлять на родину.