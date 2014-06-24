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МИД РФ назвал число пропавших в Непале россиян
Сегодня, 9:35
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МИД РФ назвал число пропавших в Непале россиян

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Российские дипломаты продолжают следить за поисково-спасательными работами.

Российское посольство в Непале получило заявления о поиске 12 граждан РФ, которые продолжают находиться в зоне бедствия после разрушительного паводка. Об этом на полях ВЭФ-2026 сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, десятерых соотечественников успешно эвакуировали, восемь российских туристов смогли самостоятельно покинуть зону бедствия. Кроме того, непальские спасатели доставили в Катманду двух россиянок.

В настоящее время посольство продолжает следить за поисково-спасательными работами в Непале. Также МИД РФ призвал туристов воздержаться от поездок в северные районы страны из-за угрозы нового паводка.

Наводнение обрушилось на Непал 26 августа, его спровоцировал обвал ледника на границе с Тибетом. Огромная масса горных пород обрушилась в долину реки Лхенде-Кола, это привело к гигантскому селевому потоку. По последним данным, жертвами трагедии стали 974 человека.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: мария захарова, мид россии, наводнение в непале, пропавшие в непале россияне
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей,

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