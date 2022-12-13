МИД Польши заявил о скором визите Зеленского в Варшаву

Павел Яблонький рассказал о том, что поездка политика готовится "в тайне".

Заместитель польского министра по иностранным делам Павел Яблонький пояснил, что заявил в скором времени украинский президент Владимир Зеленский совершит официальный рабочий визит в Варшаву. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире местной радиостанции Wnet. Чиновник призвал не спешить с этим мероприятием. Он пояснил, что поездка будет готовиться в тайном режиме. Он добавил, что ведутся активные дискуссии о будущем Украины и восстановлении государства по завершению регионального конфликта. Аналитики формируют систему, по которой будет функционировать механизм. Некоторые называют его "планом Маршалла" для Киева.Мы, конечно, не будем объявлять об этом визите, как это обычно происходит... В случае... Зеленского такого заявления не будет, по соображениям безопасности.

Павел Яблоньский, замглавы МИД Польши

Дипломат пояснил, что в настоящее время польский бизнес готов к участию в восстановлении Украины. По этому вопросу проводятся встречи. На текущий момент несколько сотен компаний на совместной платформе разместили заявку. Также ведется работа над польско-украинским соглашением, которое "создаст двусторонние привилегии".

МИД Польши: Варшава не отдаст Киеву все имеющиеся в распоряжении истребители МиГ-29.

Фото и видео: YouTube / Radio WNET

