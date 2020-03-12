Американцы построят в Польше несколько военных баз.

МИД Польши рассказал о планах размещения военнослужащих США в стране. Американцы построят в Польше несколько военных баз. Ранее они планировали разместить там одну — "Форт Трамп".

Об этом рассказал глава МИД Польши Яцек Чапутович. По его словам, базы разместят в разных частях страны. Чапутович считает, что НАТО хочет повысить таким образом боеготовность в Европе.

Также в Польше объясняют такие действия ответной реакцией на поведение России. По словам лидера правящей партии Польши "Право и Справедливость", это реализация принципа "хочешь мира — готовься к войне".

Ранее Глава МИД Польши назвал "Северный поток-2" угрозой для Европы.

Видео: YouTube / Körber-Stiftung