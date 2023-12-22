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МИД Молдавии вызвал посла России из-за избирательных участков в Приднестровье

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В молдавском МИД выразили недовольство и протест этим действиям.

МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе Олега Васнецова из-за избирательных участков на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Об этом сообщает "РИА Новости".

По словам посла, в молдавском МИД выразили недовольство и протест этим действиям. Он подчеркнул, что в Приднестровье раньше было открыто около 27 избирательных участков, а сейчас их число стало меньше. Также Васнецов сообщил, что в Кишиневе работает всего один избирательный участок.

Ранее мы сообщали, что на выборах президента РФ в Петербурге будут присутствовать общественные наблюдатели из Вьетнама и Индии.

Видео: Telegram / РИА Новости

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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