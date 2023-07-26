Нику Попеску рассказал о решении Кишинева.

Министерство иностранных дел Молдавии сократило количество работающих в стране российских дипломатов. Соответствующее заявление в ходе местного правительственного заседания сделал глава внешнеполитического ведомства, вице-премьер республики. Чиновник пояснил коллегам, что Кишинев якобы уже давно являлся целью для осуществления "враждебноц политики" со стороны Москвы, которое проводилось через дипломатическое представительство в стране. Нику Попеску полагает, что российские специалисты должны сосредоточить свое внимание на развитии хороших контактов, а не на дестабилизации обстановки.

Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов Российской Федерации, аккредитованных в Молдавии. Нику Попеску, глава МИД Молдавии

Матвиенко назвала выход Молдавии из МПА СНГ антинародным шагом.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанна террористической и экстремистской) / Guvernul Republicii Moldova