МИД Литвы вызвал представителя российского посольства

Российский советник явился на встречу. Замминистра иностранных дел Литвы Далюс Чукуолис изложил свою точку зрения, касательно "пакта Молотова-Риббентропа".

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства. Об этом сообщила дипмиссия.

Представители министерства подчеркнули, что это вызвано законопроектом, который был на рассмотрении Госдумы. Его автором выступает депутат Алексей Журавлев. Речь идет о признании недействительным постановления Совета народных депутатов СССР от декабря 1989 года с осуждением пакта Молотова-Риббентропа. Журавлев считает, что законопроект не соответствует принципам исторической справедливости. Также, в МИДе Литвы подчеркнули, что российский советник отвел обвинения Вильнюса в "оккупации".

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