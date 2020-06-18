Ему грозил арест по делу о незаконном назначении заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Экс-президент Украины Петр Порошенко избежал ареста в суде. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Прокуратура внесла поправки в ходатайство о мере пресечения. Изначально Порошенко должны были отправить под стражу. Но прокурор посчитал, что экс-президент Украины должен присутствовать на заседаниях Верховной Рады. Таким образом, прокуратура потребовала личное обязательство до 10 июля 2020 года. Порошенко предписано не покидать квартиру, являться по вызову следователя и сдать загранпаспорта.

Заседание по избранию меры пресечения перенесено на 1 июля 2020 года.

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Видео: Youtube/НАШ