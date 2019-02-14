МИД Литвы: в новом пакете санкций ЕС будут секторальные и индивидуальные рестрикции

Габриэлюс Ландсбергис считает, что некоторые пункты

Новый антироссийский санкционный пакет со стороны Европейского союза будет содержать широкий спектр ограничительных мер в отношении как секторов экономической системы страны, так и отдельных лиц. Соответствующее заявление в эфире телеканала BNS заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая на полях Совета ЕС в Брюсселе. Дипломат отметил, что наработки по пунктам пакета все еще "настраиваются оптимистически". Однако он не исключил того, что какие-то отрасли будут исключены из документа.

Включает в себя как индивидуальные санкции, так и санкции в отношении секторов экономики и отдельных предприятий. Судя по тому, что я видел, будущий пакет вселяет оптимизм. После политических дискуссий документ может стать менее сильным. Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы

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Фото и видео: European Commission