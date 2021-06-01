МИД Китая: отношения с РФ находятся на высоком уровне

Ван И оценил принципы сотрудничества Китая и России.

В МИД Китая заявили, что отношения с Россией находятся на высоком уровне и быстро развиваются. С таким заявлением к участникам международной конференции "РФ и КНР: сотрудничество в новую эпоху" обратился глава внешнеполитического ведомства Ван Н. Чиновник записал видеообращение.

Сотрудничество в новую эпоху требует понимания новых реалий и поиска новых решений. Необходимо углублять сотрудничество между аналитическими центрами двух стран и продвигать наши отношения на новый уровень Ван И, глава МИД Китая

Министр рассказал, что основной двусторонних отношений между РФ и КНР всегда была взаимная поддержка, а стороны всегда поддерживали друг друга по ключевым интересам по пути национального развития. Ван И отметил, что в будущем Академия общественных наук КНР и Совет по международным делам от РФ станут базами для сотрудничества в инновационной отрасли.

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Видео: Youtube/Russian International Affairs Council