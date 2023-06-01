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МИД Канады анонсировал санкции против "олигархов" из РФ за "вмешательство" в дела Молдавии

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Мелани Жоли рассказала о необходимости давления на "российских олигархов".

Канадское правительство введет санкционное давление в отношении "российских олигархов", которые, по версии властей североамериканской страны, "пытаются вмешиваться" во внутренние дела Молдавии. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами в Осло сделала канадский министр по иностранным делам Мелани Жоли. Иностранная чиновница пообщалась со СМИ перед началом неформальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО. Она не стала приводить подробностей своей инициативы.

Сегодня впервые в нашей истории мы объявим о санкциях в поддержку демократии Молдавии. Мы примем меры против российских олигархов, которые пытаются вмешиваться в демократию Молдавии.

Мелани Жоли, глава МИД Канады

Глава МИД Канады Жоли подтвердила вызов посла России Степанова.

Фото и видео: YouTube / NATO News

 

Теги: канада, мелани жоли, мид, молдавия, олигархи, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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