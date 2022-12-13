МИД КНР призвал прекратить спекулировать на теме шпионского аэростата

Мао Нин рассказала о том, что Пекин разбирается в ситуации совместно с Вашингтоном.

Китайское внешнеполитическое ведомство призвало американскую сторону прекратить спекулировать на теме шпионского аэростата. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в МИД КНР сделал официальный представитель Мао Нин Дипломат оценила сведения по урегулированию вопроса, связанного с тем, что над территорией США якобы пролетел ки тайский воздушный шар. Этот объект, по версии западной прессы, мог заниматься разведкой. В Пекине отметили, что не будут говорить о проблеме до того момента, пока все детали происходящего не будут выяснены.

Я хочу подчеркнуть, что спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования. Мао Нин, дипломат КНР

Напомним, что сотрудник Пентагона сообщил журналистам о том, что над США заметили разведывательный воздушный шар. Военные страны считают, что этот объект принадлежит Китаю. О произошедшей ситуации проинформирован лидер Белого дома Джо Байден. Дополнительно Вашингтон также связался с Пекином. Чиновники не решились сбить шар, так как это могло повлечь за собой опасность для мирного населения. Оборонное ведомство США полагает, что угрозы шар не представляет. Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти запросил от властей провести разведывательный брифинг для законодателей по ситуации со шпионским аэростатом.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт