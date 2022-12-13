  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:50
151
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МИД КНР напомнил США, кто поставляет оружие на Украину

0 0

Ван Вэньбинь призвал Вашингтон не пытаться запугивать суверенные государства.

Оружие на украинское поле боя поставляет не Китай, а США, поэтому Вашингтону следует прекратить заниматься запугиванием международных участников на геополитической арене и начать играть конструктивную роль в решении регионального кризиса. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге перед местными журналистами сказал официальный представитель министерства по иностранным делам в Пекине Ван Вэньбинь. Таким образом спикер оценил западные слухи о том, что власти КНР передают Москве собственное вооружение для того, чтобы оно было задействовано в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции.

Что касается сообщений так называемых правительственных источников США, я бы хотел подчеркнуть, что не Китай поставляет оружие на украинское поле боя, а США.

Ван Вэньбинь, пресс-секретарь МИД КНР

Он призвал США прекратить подливать масло в огонь и "раздавать указания другим странам", заниматься принуждением и запугиванием.

В Петербурге возобновили выдачу виз для поездок в Китай.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт

Теги: ван вэньбинь, военная помощь, всу, китай, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии