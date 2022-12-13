МИД КНР напомнил США, кто поставляет оружие на Украину

Оружие на украинское поле боя поставляет не Китай, а США, поэтому Вашингтону следует прекратить заниматься запугиванием международных участников на геополитической арене и начать играть конструктивную роль в решении регионального кризиса. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге перед местными журналистами сказал официальный представитель министерства по иностранным делам в Пекине Ван Вэньбинь. Таким образом спикер оценил западные слухи о том, что власти КНР передают Москве собственное вооружение для того, чтобы оно было задействовано в боевых действиях в зоне проведения специальной военной операции.
Что касается сообщений так называемых правительственных источников США, я бы хотел подчеркнуть, что не Китай поставляет оружие на украинское поле боя, а США.
Ван Вэньбинь, пресс-секретарь МИД КНР
Он призвал США прекратить подливать масло в огонь и "раздавать указания другим странам", заниматься принуждением и запугиванием.
В Петербурге возобновили выдачу виз для поездок в Китай.
Фото и видео: Telegram / Хайлайт
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