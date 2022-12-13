В Петербурге возобновили выдачу виз для поездок в Китай

Документы, выданные до 28 марта 2020 года, остаются действительными.

Со среды, 15 марта, петербуржцы и жители других регионов РФ снова могут получать визы для поездок в КНР. Об этом сообщил Telegram-канал Генконсульства восточной страны в Северной столице.

Информацию подтвердил Департамент консульских дел китайского МИД. Ограничения будут сняты для всех категорий виз. Кроме того, документы, выданные до 28 марта 2020 года, продолжат действовать.

Безвизовый режим организован для туристических групп из Сянгана и Аомэня в провинции Хайнань и Гуандун. Также документы не потребуются путешественникам на круизных лайнерах, которые останавливаются в Шанхае.

Ранее мы сообщили о том, что первая со времён пандемии группа китайских туристов посетила обзорную экскурсию по Петербургу в конце февраля.

Фото: Pxhere