Китай попросил США отказаться от оценки ядерного оружия по спутниковым снимкам

Дипломат уточнил, что несколько раз читал такие публикации. В некоторых из них говорится о создании шахт для ракет, в других – о возможных генераторах. Фу Цун сказал, что не готов это подтверждать.

Китай попросил администрацию американского президента США Джо Байдена перестать оценивать ядерный потенциал страны по спутниковым снимкам. Об этом на брифинге заявил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун.

Накануне в американских СМИ написали, что Китай создает как минимум три площадки для межконтинентальных баллистических ракет. Первые публикации на эту тему начали появляться еще в июле 2021 года. Так, например, газета Washington Post писала о сооружении 119 пусковых шахт в районе города Юймэнь в провинции Ганьсу.

Дипломат уточнил, что несколько раз читал такие публикации. В некоторых из них говорится о создании шахт для ракет, в других – о возможных генераторах. Фу Цун сказал, что не готов это подтверждать. Китайская газета "Жэньминь жибао" опубликовала материал, в котором было опровержение для американских аналитиков. Военные эксперты отметили, что ракеты "Дунфэн-41" запускаются с помощью мобильной установки, а не из шахты.

Ранее мы сообщили, что глава делегации России в Вене отметил поддержку Китая по безопасности.

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