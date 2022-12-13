МИД КНР: Пекин выступает против войны и за недискриминирующую политику модернизации

По словам главы ведомства, модернизация не должна служить интересам нескольких стран или отдельной группы людей.

Пекин выступает против войны и за недискриминирующую политику модернизации. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД Китая Цинь Ган.

По его словам, китайские власти проводят политику модернизации, направленную на повышение всеобщего благосостояния. Он отметил, что модернизация не должна служить интересам нескольких стран или отдельной группы людей.

Проводимая Китаем модернизация, во-первых, не опирается на методы ведения войны. Цинь Ган, глава МИД Китая

Ранее Белый дом заявил о желании увидеть помощь Китая Украине в самообороне.

Видео: YouTube / Reuters