Белый дом заявил о желании увидеть помощь Китая Украине в самообороне

Джон Кирби заметил, что Пекин еще не замечен в оказании военной поддержки России.

В американской администрации при президенте Джо Байдене рассказали о желании Вашингтона увидеть помощь Китая Вооруженным силам Украины в самообороне территории и граждан страны. Соответствующее заявление в ходе выступления в эфире местного телеканала сделал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби.

Мы бы хотели, чтобы Китай присоединился к остальному миру в осуждении этого вторжения и не предпринимал ничего для помощи России в продолжении этой войны. На самом деле, мы были бы счастливы видеть со стороны Китая шаги для помощи Украине. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт в очередной раз предостерег власти КНР от оказания "военной помощи России". Джон Кирби добавил, что по американским сведениям, Пекин еще не принял такого решения.

В США заявили, что Блинкен воспользовался возможностью поговорить с Лавровым.

Фото и видео: YouTube / MSNBC