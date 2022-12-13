В США заявили, что Блинкен воспользовался возможностью поговорить с Лавровым

Джон Кибри назвал три темы, которые поднимались в ходе десятиминутной встречи между госсекретарем США и главой МИД РФ.

В американской администрации заявили, что государственный секретарь США Энтони Блинкен воспользовался возможностью поговорить с российским министром по иностранным делам Сергеем Лавровым на полях саммита руководителей внешнеполитических ведомств G20 ("Большой двадцатки") в Нью-Дели. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга с местными журналистами в Вашингтоне рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Одна из корреспонденток задала чиновнику вопрос о том, почему власти США и Госдепа решили, что сейчас самое подходящее время для диалога с коллегами из Москвы.

Они находились в одной комнате в Нью-Дели, и госсекретарь Блинкен воспользовался предоставленной ему возможностью, чтобы сделать три ключевых заявления. Первое: мы не хотим, чтобы Россия приостанавливала свое участие в новом ДСНВ. Второе: мы хотим вернуть Пола Уилана. В-третьих, мы собираемся продолжать поддерживать Украину. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

,Напомним, что новым ДСНВ в США принято называть российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Относительно встречи Блинкена и Лаврова в Индии Джон Кирби заметил, что речь шла о десятиминутном разговоре, а не о долгой и запланированном встрече.

В Белом доме сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News