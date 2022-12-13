В Белом доме сообщили о выделении нового пакета военной помощи Украине

Джон Кирби напомнил о визите Олафа Шольца в Вашингтон.

Американские власти в пятницу 4 марта выделят новый пакет военной помощи киевскому режиму. В поставки для Вооруженных сил Украины попадут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и артиллерийские снаряды. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного выступления на брифинге в Вашингтоне сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) в Белом доме при президенте Джо Байдене Джон Кирби.

Завтра вы увидите, что США в одностороннем порядке выделят очередной пакет помощи Украине. В него войдут по большей части боеприпасы <...>, которые потребуются украинцам для тех систем, которые у них уже есть, таких как HIMARS и артиллерия. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Эксперт добавил на мероприятии, что лидер США и канцлер Германии Олаф Шольц на встрече в Вашингтоне в пятницу обсудят вопрос отправки тех боевых средств, которые потребуются ВСУ в следующие недели и месяцы. Джон Кирби не стал заранее прогнозировать какие-либо итоги этого общения между политиками. Кроме украинского кризиса Байден и Шольц также обсудят двустороннее сотрудничество по ряду вопросов, которые касаются международной безопасности и экономического развития.

В Белом доме заявили, что хотят, чтобы Украина победила.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News