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МИД КНР: Пекин поддерживает стратегическую автономию стран Ближнего Востока
Сегодня, 12:36
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МИД КНР: Пекин поддерживает стратегическую автономию стран Ближнего Востока

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Китайские власти выступают против внешнего вмешательства в их внутреннюю политику.

Власти Китая поддерживают стратегическую автономию стран Ближнего Востока. Об этом заявил на пресс-конференции глава МИД республики Цинь Ган.

По его словам, Пекин выступает против внешнего вмешательства в их внутреннюю политику. Ган подчеркнул, что китайские власти будут содействовать тому, чтобы проблемы ближневосточных стран решались на основе диалога и путем политических методов.

КНР готова выступать в качестве силы, содействующей стабилизации Ближнего Востока, содействующей его развитию и процветанию.

Цинь Ган, глава МИД КНР

Ранее Цинь Ган заявил, что Пекин выступает против войны и за недискриминирующую политику модернизации.

Видео: YouTube / Reuters

Теги: автономия, ближний восток, китай, мид кнр, цинь ган
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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