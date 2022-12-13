МИД Израиля сообщил о семи раненых в результате теракта на набережной Тель-Авива

СМИ сообщают об одном погибшем.

По меньшей мере семь человек получили ранения в пятницу вечером (7 апреля) в результате наезда автомобиля на пешеходов в Израиле. Трагедия произошла на территории набережной Чарльза Клора в городе Тель-Авив. Сначала транспортное средство въехало в толпу, после чего - перевернулось. Об этом инциденте сообщили журналистами представители министерства по иностранным делам еврейском государстве. Местные СМИ узнали о минимум одном погибшем, по информации от радиостанции KAN, из-за действий злоумышленника пострадали два человека. В настоящее время премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать все резервные роты военной полиции после совершенного теракта

Семь человек ранены (два тяжело) в результате теракта на набережной Тель-Авива. Водитель автомобиля нейтрализован сообщение МИД Израиля, пресс-служба полиции

Армия Израиля вслед за сектором Газа нанесла удары по территории Ливана по объектам ХАМАС.

Фото и видео: Telegram / SHOT