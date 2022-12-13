Армия Израиля вслед за сектором Газа нанесла удары по территории Ливана по объектам ХАМАС

Израиль нанес ответные удары по территории Ливана и сектору Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в социальных сетях сообщила о нанесении ракетных ударов по объектам ХАМАС, расположенным на юге Ливана. Дополнительно военнослужащие также возобновили нанесение ударов по сектору Газа.

Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам, включая объекты террористической инфраструктуры, принадлежащие ХАМАС, на юге Ливана. пресс-служба израильской армии

Напомним, что северная часть еврейского государства подвергся ракетным атакам со стороны Ливана. Пресс-служба армии обороны Израиля в собственном аккаунте в соцсетях подтвердила, что прозвучала воздушная тревога. Системе противовоздушной обороны удалось перехватить одну из ракет противника. Ранее назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Макати осудил удары по Израилю с ливанской территории, которые были зафиксированы вечером 6 апреля.

Города на севере Израиля подверглись ракетным атакам с территории Ливана.

Фото и видео: Telegram / SHOT, Sputnik Ближнее Зарубежье