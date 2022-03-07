МИД Ирана: переговоры показали, что США постоянно меняют правила игры

Аббас Аракчи рассказал о том, почему США и Иран не договорились о сделке.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе не усвоила урок и продолжила придерживаться во внешней политике максималистской позиции. Соответствующее заявление через социальные сети сделал глава министерства по иностранным делам в Иране Аббас Аракчи. Иностранный дипломат заметил, что США постоянно пытаются менять условия игры. Он напомнил, что в рамках недавно проведенных интенсивных переговоров на самом высоком уровне за последние 47 лет между Исламской республикой и Белым домом иранские делегаты добросовестно взаимодействовали с коллегами, надеясь положить конец вооруженному конфликту на Ближнем Востоке. Дипломат подчеркнул, что добрые намерения порождают ответные добрые намерения, а вражда порождает вражду.

Но незадолго до "Исламабадского меморандума о взаимопонимании" мы столкнулись с максимализмом, изменением правил игры и блокадой. Никаких уроков не извлечено. Аббас Аракчи, глава МИД Ирана

Ранее в субботу, 11 апреля, Иран и США начали переговоры в Исламабаде после того, как американский политический лидер Дональд Трамп в ночь на среду говорил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром в воскресенье, 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил общественности о том, что Иран и США не смогли прийти к мирному соглашению в ходе длительных переговоров, поэтому делегация из Вашингтона вернется домой без сделки.

