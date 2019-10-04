МИД Ирана: Тегеран готов принять главу МАГАТЭ для рассмотрения технических вопросов

Тегеран пригласил Рафаэля Гросси в страну.

МИД Ирана: Тегеран готов принять главу МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) для рассмотрения технических вопросов. Такое заявление на пресс-конференции в Москве сделал руководитель внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян. Он прокомментировал реализацию ядерной программы Тегерана. Спикер счел, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может в любое время прибыть с визитом в страну.

Иран готов принять господина Гросси в любое время для обсуждения технических вопросов и будет приветствовать соответствующее решение главы МАГАТЭ осуществить такой визит. Хосейн Амир Абдоллахиан

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Фото и видео: МИД России