МИД Ирана: Тегеран готов принять главу МАГАТЭ для рассмотрения технических вопросов

МИД Ирана: Тегеран готов принять главу МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) для рассмотрения технических вопросов. Такое заявление на пресс-конференции в Москве сделал руководитель внешнеполитического ведомства Хосейн Амир Абдоллахиян. Он прокомментировал реализацию ядерной программы Тегерана. Спикер счел, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может в любое время прибыть с визитом в страну.
Иран готов принять господина Гросси в любое время для обсуждения технических вопросов и будет приветствовать соответствующее решение главы МАГАТЭ осуществить такой визит.
Хосейн Амир Абдоллахиан
Иран договорился с Россией о производстве "Спутника V".
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все