Сергей Лавров рассказал о приоритетах в гуманитарном сотрудничестве.

Иран договорился с Россией о производстве "Спутника V". Соответствующее заявление на совместной пресс-конференции с коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом в Москве сделал глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. В ближайшее время в Тегеране начнут изготавливать российский препарат для профилактики коронавируса. Это направление считается основным в гуманитарном сотрудничестве между сторонами.

Приоритетным является совместное противодействие COVID-19. Подписан контракт на поставки "Спутника V", договорились принять меры, чтобы ускорить его реализацию, а также рассмотрели возможность скорейшей организации производства. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Напомним, что Российский фонд прямых инвестиций объяснил журналистам, что однокомпонентная вакцина против коронавируса "Спутник Лайт" получила одобрение для использования на территории Ирана.

Россия и Иран призвали новые власти Афганистана к борьбе с терроризмом.

Фото и видео: МИД России