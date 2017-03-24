МИД Индии: вопрос возможных поставок F-35 находится на этапе предложения

Викрам Мисри рассказал о соглашении по производству военной техники с США.

Вопрос возможных американских поставок властям из Нью-Дели истребителей пятого поколения F-35 производства США в настоящее время находится на стадии предложения. Соответствующее заявление в ходе выступления перед СМ на пресс-конфереции сделал заместитель главы индийского внешнеполитического ведомства Викрам Мисри. Эксперт пообщался с журналистами по результатам переговоров индийского премьер-министра Нарендры Моди и лидера Белого дома Дональда Трампа в Вашингтоне.

Что касается военных поставок в Индию, то существует процесс приобретения техники. В большинстве случаев проводится запрос предложений, которые выдвигаются и оцениваются. Викрам Мисри, глава МИД Индии

Дипломат не думает, что в отношении приобретения Индией передовых авиационных платформ официальный процесс начался как таковой. Так Мисри ответил на вопрос корреспондента о том, согласилась ли Индия покупать американские истребители F-35. В вопросе оборонных закупок оба государства надеются на продолжение обсуждения, как и на совместное производство военной техники.

США намерены стать ведущим поставщиком нефти и газа в Индию.

Фото и видео: YouTube / ThePrint