Об этом уже сообщили сообщено советнику-посланнику российского посольства.

В понедельник, 11 апреля, МИД Франции объявил персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов. Об этом говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

В документе сообщили, что шесть российских агентов, работавших под дипломатическим прикрытием и осуществлявших действия, противоречащие интересам национальной безопасности, объявлены персонами нон грата. Добавим, что об этом уже сообщили сообщено советнику-посланнику российского посольства, вызванному в понедельник вечером в МИД Франции.

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