МИД Франции: началась работа по созданию спецтрибунала в отношении России из-за Украины

Париж поддержал предложение ЕК.

Франция начала работу с европейскими и украинскими партнерами по формированию специального международного трибунала для расследования действий России на территории Украины. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Парижа. Чиновник добавил, что страна также поддерживает расследование военных преступлений от местных органов правосудия, а также Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Франция призывает наказать всех ответственных.

Что касается предложения о создании специального трибунала по преступлениям России на Украине, мы начали работу с нашими европейскими и украинскими партнерами. пресс-служба МИД Франции

Напомним, что в октябре 2022 года глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила СМИ о том, что Париж не поддерживает идею создания специального трибунала для расследования действий России на Украине.

Глава ЕК оценила потери украинских военных во время спецоперации.

Фото и видео: YouTube / European Commission