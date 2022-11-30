Глава ЕК оценила потери украинских военных во время спецоперации

Урсула фон дер Ляйен позже удалила пост из соцсетей.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен оценила потери украинских военнослужащих во время специальной военной операции в более чем сотню тысяч человек. Соответствующее заявление европейская чиновница сделала в собственном видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Напомним, что экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в сентябре 2022 года заявлял, что с начала СВО РФ украинские безвозвратные потери личного состава исчисляются сотнями тысяч военных.

Согласно подсчетам... на данный момент более 100 тысяч украинских военнослужащих были убиты. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Стоит уточнить, что сустя несколько часов Европейская комиссия удалила из письменного и видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен данные по количеству погибших на Украине военных и гражданских. Официальный представитель струектуры уточнил, что эти данные должны были показать миру "жестокость России", но в формулировках была допущена "неточность".

Глава ЕК оценила ущерб Украины от спецоперации в 600 миллиардов евро.

Фото и видео: Twitter / Ursula von der Leyen

