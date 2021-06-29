Глава ЕК оценила ущерб Украины от спецоперации в 600 миллиардов евро

Урсула фон дер Ляйен рассказала об изменении оценки по украинскому ущербу из-за СВО.

Глава Европейской комиссии оценила государственный ущерб для Украины от проведения специальной военной операции России в 600 миллиардов евро. Соответствующее заявление Урсула фон дер Ляйен сделала в собственном видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Ранее в ЕК говори ли о том, что потери страны от регионального вооруженного конфликта достигают только 385 миллиардов евро. Таким образом руководство ЕК изменило свою оценку ситуации, спрогнозировав более худший результат.

Ущерб, понесенный Украиной, оценивается в €600 млрд. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что в сентябре 2022 года Еврокомиссия оценивала ущерб в €326 млрд, в конце октября текущего года - уже в €385 млрд.

ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов.

Фото и видео: Twitter / Ursula von der Leyen