ЕК предложила создать фонд для Киева из замороженных €319 млрд российских активов

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления российскими активами, чтобы передать замороженные денежные средства украинским властям на восстановление страны. Соответствующее заявление чиновница из Евросоюза сделала в ходе видеообращения, опубликованного в ее аккаунте в социальных сетях. Руководитель ЕК напомнила о том, что в регионе заморожено порядка 300 миллиардов евро активов Центробанка РФ и дополнительно еще 19 млрд евро частных активов от "олихаргов РФ". Эти вложения ЕС планирует инвестировать, а далее прибыль направить на компенсационные выплаты киевскому режиму.
В краткосрочной перспективе мы могли бы создать с нашими партнерами структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
Европейска чиновница добавила, что когда западное санкционное антироссийское давление будет снято, то денежные средства будут легально разблокированы основании имеющейся в ЕС юридической системе. Эти деньги пойдут на восстановление потерь украинского государства. Для легализации этих операций ЕС намерен создать международный суд против Москвы, а также заручиться поддержкой Всемирной организации.
ЕС работает над девятым пакетом санкций против России.
Фото и видео: Twitter / Ursula von der Leyen
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