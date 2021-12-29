МИД: Британия вряд ли направит боевые подразделения на Украину

Элизабет Трасс подтвердила слова министра обороны и главы кабмина Британии.

В Лондоне заявили, что Великобритания вряд ли направит боевые подразделения на Украину. Такое заявление на заседании Палаты общин сделала министр внешнеполитического ведомства Соединенного королевства Элизабет Трасс. Чиновница ответила на уточняющий вопрос от представителя консервативной партии о том, будут ли военные отправлены для сражений в Киев, если российская сторона решит напасть на территорию соседнего государства. Ранее об отсутствии таких планов говорили министр обороны Бен Уоллес и премьер-министр Борис Джонсон.

Как уже говорил министр обороны, вероятность того, что это произойдет, мала. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Глава МИД Британии объяснила законодателям, что Лондон принимал активное участие в подготовке 50 тысяч украинских военнослужащих, включая как солдат, так и офицеров. Также страна реализовала поставки оборонительных систем вооружения. Британия готова оказывать давление на союзников, чтобы они давали Киеву поддержку, связанную с увеличением обороноспособности.

Глава МИД Британии в феврале приедет в Москву.

Фото: BBC

