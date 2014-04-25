Беате Майнль-Райзингер рассказала о запрете Трампа по Украине и НАТО.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп преподнес на блюдечке своему российскому коллеге Владимиру Путину Крымский полуостров и несколько восточных областей Украины. Соответствующее заявление сделала глава министерства по иностранным делам Австрии Беате Майнль-Райзингер в интервью для немецкого издания Welt. Иностранный дипломат из Европы пояснила, что лидер Белого дома фактически запретил киевскому режиму вступать в Североатлантический военный альянс ради национальных интересов Москвы.

Трамп в каком-то смысле преподнес Путину Крым и несколько восточных областей на блюдечке с голубой каемочкой. Беате Майнль-Райзингер, глава МИД Австрии

Напомним, что Кремль 2 июня опубликовал меморандум по Украине. Одними из основных положений документа является международно-правовое признание вхождения Крыма, Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, а также провозглашение нейтралитета Украины и отказ этой страны от вступления в военные союзы. Дополнительно предусмотрен запрет на военную деятельность других государств на украинской территории.

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Фото: YouTube / Addendum