Kronen Zeitung: устроивший стрельбу в школе в Австрии был ее учеником

В Австрии при стрельбе в школе погибли не менее 11 человек.

Стрельба в австрийской школе города Грац, жертвами которой стали 11 человек, была устроена ее учеником. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания Kronen Zeitung. В СМИ уточнили, что мальчик считал себя жертвой травли. Несовершеннолетний преступник начал стрелять в двух старших классах. Спустя некоторое время правоохранительные органы нашли злоумышленника без признаков жизни в одном из школьных туалетов. Мэр города Эльке Кар подтвердила гибель стрелявшего. Очевидцы объяснили, что слышали порядка 20 выстрелов. По информации от издания, с тяжелыми ранениями госпитализировано "двузначное количество" пострадавших. Ранее было известно только о восьми погибших. Тяжелораненые пациенты были транспортированы при помощи вертолета в ближайшие медицинские учреждения. В настоящее время из образовательного учреждения все эвакуированы. Угрозы для их жизни нет.

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Фото и видео: социальные сети; Krone; Telegram / РИА Новости, Регнум