МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в 2021 году

Спрос упадет на 170 тысяч баррелей в сутки.

Международное энергетическое агентство (МЭА) представило новый отчет, в котором понизило прогноз по спросу на нефть в 2021 году.

В материале сообщается, что спрос на нефть снизится на 170 тысяч баррелей в сутки — до 5,7 млн баррелей в сутки. При этом на 2020 год прогноз от МЭА остался прежним: на 50 тысяч баррелей в сутки — до 8,8 млн баррелей в сутки.

Также в организации считают, что спрос на бензин и дизельное топливо в 2021-м составит в пределах 97-99% от уровня 2019-го. В краткосрочной перспективе спрос на нефть остается слабым.

Ранее стало известно, что Китай обновил исторический рекорд по объему нефтепереработки.

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